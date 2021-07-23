BM: Suriye'nin kuzeybatısında artan şiddet olaylarından büyük endişe duyuyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BM: Suriye'nin kuzeybatısında artan şiddet olaylarından büyük endişe duyuyoruz

BM: Suriye'nin kuzeybatısında artan şiddet olaylarından büyük endişe duyuyoruz
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletlerin (BM), Suriye'nin kuzeybatısında artan şiddet olaylarından büyük endişe duyduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM), Suriye'nin kuzeybatısında artan şiddet olaylarından büyük endişe duyduğu belirtildi.

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM merkezindeki günlük basın toplantısında, Suriye'nin kuzeybatısındaki duruma ilişkin "Devam eden çatışmalar son haftalarda aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu düzinelerce sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu." dedi.

Haq, BM olarak bölgede şiddet olaylarının artmasından büyük endişe duyduklarını belirterek, taraflara uluslararası insani hukuka göre sivillere zarar vermekten kaçınmak için tüm önlemleri almaları çağrısında bulundu.

Suriye'de Beşsar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, dün İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde bulunan İblin köyüne saldırısında birisi kadın, 3'ü çocuk 7 sivil hayatını kaybetmiş, 3 sivil de yaralanmıştı.

Öte yandan, muhaliflere ait kaynaklar, Rusya'nın savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Bara, İhsim ve Mirayan köylerine hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleştirilen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Dışişleri: '(Maraş açılımı) BM Güvenlik Konseyi açıklaması ile çeşitli ülkelerin, Ada'daki gerçeklerle bağdaşmayan, asılsız iddialara dayanan...
Dışişleri: "(Maraş açılımı) BM Güvenlik Konseyi açıklaması ile çeşitli ülkelerin, Ada'daki gerçeklerle bağdaşmayan, asılsız iddialara dayanan...
Gazeteci Çetiner Çetin, Kılıçdaroğlu'nun 'Suriyelileri uğurlayacağız' sözlerinden sonra akıllara gelen sorulara yanıt aradı
Gazeteci Çetiner Çetin, Kılıçdaroğlu'nun "Suriyelileri uğurlayacağız" sözlerinden sonra akıllara gelen sorulara yanıt aradı
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 7 sivil öldü, 3 sivil yaralandı
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 7 sivil öldü, 3 sivil yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Özgür Özel Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ahmet Kural Demet Akalın Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Burak Elmas Alper Yılmaz Gökhan Gönül Rachid Ghezzal Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BM: Suriye'nin kuzeybatısında artan şiddet olaylarından büyük endişe duyuyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 22:39:37. #1.16#

title