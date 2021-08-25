BM: "Suriye'nin Dera kentinde bir ayda 38 binden fazla kişi yerlerinden edildi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BM: "Suriye'nin Dera kentinde bir ayda 38 binden fazla kişi yerlerinden edildi"

BM: 'Suriye'nin Dera kentinde bir ayda 38 binden fazla kişi yerlerinden edildi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, "Suriye'nin Dera kentinde son bir ayda yaşanan çatışmalar nedeniyle 38 binden fazla kişi yerinden edildi" denildi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, "Suriye'nin Dera kentinde son bir ayda yaşanan çatışmalar nedeniyle 38 binden fazla kişi yerinden edildi" denildi.

Suriye'de Esad rejimi ve terör örgütü YPG/PKK sivilleri hedef alamaya devam ederken, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Dera kentinde rejim ve silahlı gruplar arasında son bir ayda yaşanan çatışmalar nedeniyle 38 binden fazla kişi yerinden edildiğini duyurdu. OCHA tarafından yapılan açıklamada "Yaklaşık 15 bin kadın, 20 bin 400 çocuk, 3 bin 200 erkek ve yaşlı Dera'dan kaçtı. Bölgeye gıda ve yardımlar dahil olmak üzere mal ve hizmetlerin erişimi son derecede zor oldu" ifadesini kullandı.

Merkezi İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, Esad rejimin 40 bin Suriyelinin yaşadığı bölgeye yardımların ulaşmasına engellediğini kaydetti. Bölgede insanı durum kötüleşirken, rejim yanlısı Suriye haber ajansı Esad rejimine dayanarak rejimin ateşkes çözümü sunduğunu ancak silahlı grupların ateşkesi reddettiği yazdı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Varank İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hande Erçel Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Mesut Özil Arda Güler Erol Bulut Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BM: "Suriye'nin Dera kentinde bir ayda 38 binden fazla kişi yerlerinden edildi" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 11:56:29. #1.14#

title