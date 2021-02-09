BM: Suriye krizinde yapıcı uluslararası diplomasi olmadan anayasa komitesi yol alamaz
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BM: Suriye krizinde yapıcı uluslararası diplomasi olmadan anayasa komitesi yol alamaz

09.02.2021 22:43 | Son Güncelleme: 09.02.2021 22:46
BM: Suriye krizinde yapıcı uluslararası diplomasi olmadan anayasa komitesi yol alamaz

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye krizinde "yapıcı uluslararası diplomasi" olmadan anayasa komitesinin yol alamayacağını söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye krizinde "yapıcı uluslararası diplomasi" olmadan anayasa komitesinin yol alamayacağını söyledi.

Pedersen, BM Güvenlik Konseyini kapalı oturumda bilgilendirdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Anayasa komitesinin Cenevre'deki 5'inci tur görüşmesinin "kaçırılmış bir fırsat" ve "hayal kırıklığı" olduğunu belirten Pedersen, BM Güvenlik Konseyi ile anayasa komitesinin mevcut çalışma şeklini değiştirme ve yeniden toplanması durumunda etkili bir şekilde faaliyette bulunmasının yollarını görüştüklerini söyledi.

Pedersen, "Suriye konusunda yapıcı bir uluslararası diplomasiye ihtiyaç var ve bu olmadan anayasa komitesinde ya da başka herhangi bir yolda gerçekten ilerleme olmayacağına her zamankinden daha fazla ikna olmuş durumdayım." dedi.

"Anayasa komitesinin çalışma şeklinin değişmesi gerek"

Suriye krizinde uluslararası toplumdaki bölünmüşlüğün de aşılması gerektiğine dikkati çeken Pedersen, "Benim üzerinde durduğum iki noktadan biri anayasa komitesinin çalışma şeklinin değişmesi gerektiği, diğeri ise yapıcı uluslararası diplomasi ihtiyacı." ifadelerini kullandı.

Pedersen, yakın zamanda Şam'ı ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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