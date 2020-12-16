BM: Suriye krizinde önemli oyuncular ve kilit konuların masada olduğu yeni bir uluslararası iş birliği gerek
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BM: Suriye krizinde önemli oyuncular ve kilit konuların masada olduğu yeni bir uluslararası iş birliği gerek

16.12.2020 19:05 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:08
BM: Suriye krizinde önemli oyuncular ve kilit konuların masada olduğu yeni bir uluslararası iş birliği gerek

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, 2021'e yaklaşırken Suriye'deki krize siyasi çözüm için "önemli oyuncular ve kilit konuların masada olduğu yeni bir uluslararası iş birliği" gerektiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, 2021'e yaklaşırken Suriye'deki krize siyasi çözüm için "önemli oyuncular ve kilit konuların masada olduğu yeni bir uluslararası iş birliği" gerektiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyini 30 Kasım-4 Aralık'ta Cenevre'de toplanan Anayasa Komitesi'nin çalışmaları hakkında bilgilendiren Pedersen, komitenin 5. oturum için 25-29 Ocak 2021'de yeniden toplanacağını söyledi.

Suriye'de 10 yıldır devam eden krize hala bir çözüm bulunamadığına dikkati çeken Pedersen, "2020'ye dönüp baktığımızda elimizde mart ayından bu yana cephe hattında göreceli bir sakinlik ve Anayasa Komitesi var. 2021'e yaklaşırken daha derin ve kapsamlı bir sürece ihtiyacımız var; ülke genelinde ateşkes, gerçek bir anayasa taslağı, güven inşa etmeye ve tüm sorunları ele almaya yönelik adım adım geniş çaplı bir çaba. Bunun için de önemli oyuncular ve kilit konuların masada olduğu yeni bir uluslararası iş birliği gerekiyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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