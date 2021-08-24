BM: Suriye'de YPG/PKK'nın kontrolündeki Hol Kampı'nda ocaktan beri 69 kişi öldürüldü
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BM: Suriye'de YPG/PKK'nın kontrolündeki Hol Kampı'nda ocaktan beri 69 kişi öldürüldü

BM: Suriye'de YPG/PKK'nın kontrolündeki Hol Kampı'nda ocaktan beri 69 kişi öldürüldü
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Suriye'nin Haseke kentindeki Hol Kampı'nda ocaktan bu yana 69 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Suriye'nin Haseke kentindeki Hol Kampı'nda ocaktan bu yana 69 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

BM Güvenlik Konseyini Suriye'deki insani durum hakkında bilgilendiren Grifftihs, kamptaki güvenlik sorunlarının devam ettiğine, haziran ve temmuzda kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin arttığına dikkati çekti.

Griffiths, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Hol Kampı'nda "Ocaktan beri 69 kişinin öldürüldüğü rapor edildi, 12 kişiye ise öldürme girişiminde bulunuldu." dedi. 59 bin kişinin bulunduğu kampta "korku iklimi" hakim olduğuna ve insani durumunun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Griffiths, bu durumun kampta cinsel istismar riskini de artırdığını belirtti.

"Suriye'de savaşın bittiğini görmek çok uzakta"

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de Suriye'nin güneybatısında özellikle Dera'da ağır bombardıman ve çatışmaların tekrar arttığı uyarısı yaparak, taraflara şiddete derhal son vermeleri çağrısında bulundu.

Suriye'nin kuzey batısında da hava saldırılarının arttığını belirten Pedersen, Suriye'de "savaşın bittiğini görmenin çok uzakta" olduğunu, bu nedenle güvenilir siyasi süreç ile sürdürülebilir uluslararası iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Pedersen, "Suriyelilerin karşılaştığı sorunların çözümü sadece Suriyelilerin elinde değil. Açıkçası yapıcı uluslararası diplomasiye ihtiyaç var." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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BM: Suriye'de YPG/PKK'nın kontrolündeki Hol Kampı'nda ocaktan beri 69 kişi öldürüldü - Haberler
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