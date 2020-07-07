BM : "Suriye'de savaş suçu işleniyor"
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BM : "Suriye'de savaş suçu işleniyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Arap Cumhuriyeti Soruşturma Komisyonu, Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'de sivilleri kasten vurarak savaş suçu işlediklerini duyurdu.

BM :
07.07.2020 16:22 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:26

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Arap Cumhuriyeti Soruşturma Komisyonu, Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'de sivilleri kasten vurarak savaş suçu işlediklerini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Arap Cumhuriyeti Soruşturma Komisyonu Kasım 2019'dan Haziran 2020'ye kadar olan dönemi kapsayan yeni bir rapor yayınladı. 52 saldırıyı konu alan 29 sayfalık raporda başta İdlib olmak üzere Suriye halkına karşı "İsan hakları ihlalleri ve savaş suçları" işlendiği bildirildi. BM tarafından yetkilendirilen Soruşturma Komisyonu tarafından hazırlanan yeni bir raporda Suriye rejimi tarafından düzenlenen 52 saldırıda sivil kayıplara veya sivil altyapıya zarar verildiği, bunlar arasında hastaneleri ve tıbbi tesisleri etkileyen 17 saldırı, okulları etkileyen 14 saldırı, pazarları hedef alan 9 saldırı ve evleri hedef alan 12 saldırı yaşandığı bildirildi.

BM tarafından rapora ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ayrıca "İdlib ve Batı Halep'in bazı bölgelerini yeniden ele geçirmek için askeri harekatlarını dramatik bir şekilde artıran Suriye Hükümeti güçleri, Rus Hava Kuvvetleri ile birlikte sivil alt yapıyı yıkan, kasabaları ve köyleri yok eden ve savaş suçları işleyerek kasıtlı saldırılarla çok sayıda hastane, okul, market ve evi hedef alan hava ve kara saldırılarıyla, ayrım gözetmeden yüzlerce Suriyeli kadını, erkeği ve çocukları yok etti" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "Suriyeli çocuklar, kadınlar ve erkekler, hükümet yanlısı güçlerin Suriye'de silahlı grupların kontrolü altında kalan son alanları yeniden ele geçirmek için 2019 sonlarında başlattığı askeri harekat sırasında tarifsiz acılara maruz kaldılar. Sınırsız hava bombardımanları ve yer bombardımanından sınırda tutuklama ve işkence, yağma ve yerinden etme koşullarına kadar sivillere yönelik her fırsatta ölümcül tehlikeler yaşandı. Şimdi, savaşın parçaladığı bu bölge küresel salgın ile karşı karşıya olduğu için büyük bir felaket yaşanıyor" ifadeleri kullanıldı.

Rapor hakkında konuşan Komisyon Başkanı Paulo Pinheiro, "9 yıldan fazla bir süre sonra sivillerin gündelik yaşamlarına devam ederken gelişigüzel saldırıya uğramaları ve hatta hedef alınmaya devam etmeleri tamamen iğrenç Çocuklar okulda, ebeveynler pazarda, hastalar hastaneye sığınmışlardı. Kaçarken bile tüm aileler bombalandı. Hükümet yanlısı güçlerin ve BM tarafından bilinen teröristlerin savaş yasalarını ve Suriyeli sivillerin haklarını açıkça ihlal ettikleri açıktır" şeklinde konuştu.

Sadece son üç ayda yaklaşık bir milyon insanın yerinden edildiği İdlib eyaleti ve çevresindeki, son olaylara ilişkin BM İnsan Hakları Konseyi tarafından Haziran ayında özel soruşturma talep edilmişti. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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