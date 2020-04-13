BM: Suriye'de Kovid-19 vaka sayısı 25'e çıktı
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Birleşmiş Milletler, Sekreter, Suriye, Güncel

BM: Suriye'de Kovid-19 vaka sayısı 25'e çıktı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısının 25'e çıktığını bildirdi.

13.04.2020 21:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:00
BM: Suriye'de Kovid-19 vaka sayısı 25'e çıktı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısının 25'e çıktığını bildirdi.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Suriye'de rejimin şimdiye kadar 25 kişide virüse rastlandığını, 5 kişinin iyileştiğini, 2 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştığını aktardı.

Salgının özellikle yerinden edilmiş milyonlarca savunmasız kişinin bulunduğu Suriye'nin kuzey batısına sıçramasından endişe duyduklarını belirten Haq, Dünya Sağlık Örgütü'nün giriş noktalarında denetimi artırıp, sağlık çalışanlarına gerekli eğitimi sağlayarak salgının yayılmasını önlemek için çabalarını artırdığını kaydetti.

Kaynak: AA

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