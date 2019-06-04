BM: Suriye'de ekin tarlaları yakılıyor, gıda 'silah' olarak kullanılıyor

BM: Suriye'de ekin tarlaları yakılıyor, gıda 'silah' olarak kullanılıyor

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Suriye'de savaşçıların binlerce dönümlük ekili alanı ateşe verdiğini ve gıda kaynaklarının "savaş silahına" dönüştürüldüğünü bildirdi

BM: Suriye'de ekin tarlaları yakılıyor, gıda 'silah' olarak kullanılıyor

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Suriye'de savaşçıların binlerce dönümlük ekili alanı ateşe verdiğini ve gıda kaynaklarının "savaş silahına" dönüştürüldüğünü bildirdi.

Tarafların tahribattan dolayı birbirlerini suçladığını belirten WFP Sözcüsü Herve Verhoosel, "İdlib ve Hama'nın kuzeyinde devam eden çatışmalar çok sayıda can kayıplarına neden oldu. Binlerce dönüm tarım arazisi ve hayati öneme sahip ürünler yakıldı. 300 bin kişi evlerinden kaçmak zorunda kaldı." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et