BM: Suriye'de ekin tarlaları yakılıyor, gıda 'silah' olarak kullanılıyor

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Suriye'de savaşçıların binlerce dönümlük ekili alanı ateşe verdiğini ve gıda kaynaklarının "savaş silahına" dönüştürüldüğünü bildirdi.

Tarafların tahribattan dolayı birbirlerini suçladığını belirten WFP Sözcüsü Herve Verhoosel, "İdlib ve Hama'nın kuzeyinde devam eden çatışmalar çok sayıda can kayıplarına neden oldu. Binlerce dönüm tarım arazisi ve hayati öneme sahip ürünler yakıldı. 300 bin kişi evlerinden kaçmak zorunda kaldı." dedi. Euronews.com'da Görüntüle