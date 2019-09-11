BM: Suriye'de ABD, Rusya, Suriye ordusu ve SDG savaş suçu işlemiş olabilir

BM: Suriye'de ABD, Rusya, Suriye ordusu ve SDG savaş suçu işlemiş olabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Soruşturma Komisyonu, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon, Rusya, Suriye ordusu ve YPG eylemlerinin savaş suçları kapsamına girebileceğini açıkladı

11.09.2019 18:30
BM: Suriye'de ABD, Rusya, Suriye ordusu ve SDG savaş suçu işlemiş olabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Soruşturma Komisyonu, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon, Rusya, Suriye ordusu ve YPG eylemlerinin savaş suçları kapsamına girebileceğini açıkladı.


Komisyonun Suriye'de insan hakları ihlallerini içeren "Suriye Arap Cumhuriyeti Bağımsız Uluslararası Araştırma Komisyonu Raporu"nda, tarafların işlediği savaş suçlarına geniş yer ayrıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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