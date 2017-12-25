Bm: Suriye'de 4.7 Milyon İnsan Hâlâ Gıda Dışı Yardıma Muhtaç

– Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verilerine göre, Suriye'de 4.7 milyon insan hala gıda dışı yardıma ihtiyaç duyuyor ve bunun 3.3 milyonu akut bir durumda.



Birleşmiş Milletler Kasım ayı gıda dışı yardım ve sığınma raporlarını yayınlandı. Suriye'de IŞİD'e yönelik operasyonlar sürerken, Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlar da bölgeye yardım sağlamaya devam ediyor.



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Suriye Arap Kızılayı yalnızca Kasım ayında temel ve gıda dışı eşyalar için yaklaşık 52 bin kişiye topluca yardımcı oldu.



Rapora göre, 4.7 milyon insan hala gıda dışı yardıma ihtiyaç duyuyor ve bunun 3.3 milyonu akut bir durumda. Özellikle de yeni yerleştirilen nüfus için gerekli yardım önemli kabul ediliyor.



Raporda, Suriye'de yaklaşık 5.8 milyon insanın, temel ev eşyalarının olmaması, güvensiz ve belirsiz bir çevrede yaşama devam ettiklerinden çok yönlü yardıma muhtaç oldukları vurgulandı ve şöyle denildi:



"Ancak, dört yıldır ilk kez, insani yardım araçları, hem hükümet hem de silahlı muhalefet grubu (AoG) tarafından yönetilen Halep ile Hama karayolu arasındaki bölgelere ulaşmayı başardı. Bu rota, 2013'ten bu yana insani yardım malzemeleri için engellenmişti. Yardım iletilen kentler arasında Al Mayadin, Deir-ez-zor, Enbeh, Aşağı Baqras ve Shmeitiyeh yer alıyor."



Raporda, kırsal Halep'te Khfseh'in güneyindeki Tal Sabein köyünde bulunan ailelere, 2017 Kasım ayının başında mutfak takımları, battaniyeler, yataklar, kışlık giysiler, plastik çarşaflar, konserveler, hijyen kitleri ve güneş lambaları verildiği belirtildi ve köyün, yakın geçmişte temiz su, elektrik ve tıbbi hizmetler gibi temel hizmetlerin bulunmaması nedeniyle yavaş geri dönüşlere tanık olduğu vurgulandı.



Rapora göre, Kasım sonu itibariyle toplam 6 milyon 913 bin 552 kişiye gıda dışı yardım yapıldı ve 850 binden çok kişiye dörtten fazla temel yardım yapılarak, ihtiyaçlarının yeterli bir şekilde karşılandı.



Raporda, "Ancak, kuzeydoğu Suriye'deki kamplarda yüksek iş miktarının devam eden kış faaliyetlerini zorlaştırması, gerçek veri eksikliğinin sektörde hizmet alanların belirlenmesini engellemesi, ayrıntılı ve kapsamlı değerlendirme yetersizliği sektörde öncelikli yardıma muhtaç kişilerin değerlendirilmesini engelliyor" uyarısı yapıldı.



Birleşmiş Milletler liderliğindeki Küresel Barınma Örgütü'nün Kasım ayı raporunda ise, Suriye'de yaklaşık 4.3 milyon insanın yeterli barınaktan yoksun olduğu belirtildi ve "Bu rakam Suriye'nin merkezinde insani yardıma muhtaç toplam 13.5 milyon insanın yüzde 30'unu oluşturuyor" denildi.



Suriye'nin genelinde yardım için 742 bin kişi hedeflenirken, Suriye dışarısında bu rakam 303 bin kişiyi aşıyor.



Rapora göre, Ocak 2017'den beri 230 sığınma evi projesi planlandı ve uygulamaya kondu. Operasyonel varlığı olan aktif barınak yardımı katılımcı grupların sayısı ise 25'i buldu. Ayrıca sorunla ilgili olarak toplam 13 barınak sektörü ortağı çevrimiçi olarak 18 adet İnsani Yardım Planı projesi sundu. Kasım 2017'ye kadar toplam 383 bin 455 kişiye de çeşitli barınak yardımı yapıldı.



Ayrıca Halep kentinde, yardıma muhtaç kişiler belirlenerek, en savunmasız kişilerin kapsanması ve aynı kişiye birden fazla yardım yapılmasının önlenmesi için basit bir kayıt sistemi geliştirildi.



Raporda, "Ancak, aynı zamanda Halep'te, mülk sahipliği belgelerinin eksikliğinin halkın barınma ihtiyacını etkilemesi, kırsal alanlarda savaş kalıntılarının olmasının evsizlerin evlerine dönmesini engellemesi, ulaşılması zor alanlara sınırlı erişim Suriye'de evsizlik sorununu kötü etkiliyor" denildi.



Rapora göre, çoğu durumda, mevcut sığınma evleri evsiz kişileri kabul etmek için yeterli olmuyor ve sektörün operasyonel kapasitesi ihtiyaçları karşılamak için yetersiz kalıyor. (Fotoğraflı) - İstanbul