Bm, Suriye'de 1 Ay İnsani Ateşkes Kararı Aldı

NEW YORK (İHA) – Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'de bir ay insani ateşkes kararı aldı. Özellikle rejim güçleri tarafından abluka altında bulunan Doğu Guta'da durumu ağır olan hasta ve yaraların bu kararı etkilediği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 3 kez ertelemeden sonra Suriye'de oy birliği ile ateşkes kararı aldı. Özellikle rejim güçleri tarafından abluka altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığı belirtildi. Kararda, Doğu Guta'nın yanı sıra Yarmuk, Fua ve Kefraya bölgeleri içinde kuşatmanın kaldırılacağı kaydedildi. - NEW YORK