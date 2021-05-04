BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesindeki ilk kira sertifikası ihracı TSKB'den
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BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesindeki ilk kira sertifikası ihracı TSKB'den

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesindeki ilk kira sertifikası ihracı TSKB'den
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), sermaye piyasaları alanında yeni bir ilke imza atarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) odaklı ilk kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), sermaye piyasaları alanında yeni bir ilke imza atarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) odaklı ilk kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladı.

TSKB'nin açıklamasına göre, banka, Türkiye'de doğal gaz dağıtım, gıda, taşımacılık ve sağlık sektöründeki ilk kira sertifikalarıyla (sukuk) dünyada bir ilk niteliğinde olan sürdürülebilir kira sertifikası ihraçlarının ardından yeni bir ilke imza attı.

TSKB aracılığıyla gerçekleşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesindeki ilk kira sertifikası ihracıyla, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'ye 45 milyon lira tutarında kaynak sağlandı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan TSKB Yatırım Bankacılığı Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdür Onur Aksoy, 2020'de Zorlu Enerji adına gerçekleştirilen ve dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Sürdürülebilir Kira Sertifikası ihracından sonra bu yıl bir ilke imza attıklarını bildirdi.

Aksoy, "Zorlu Enerji adına oluşturduğumuz toplam 400 milyon TL tutarında SKA Kira Sertifikası ihraç programı çerçevesinde, global piyasalarda örneklerini çok yeni görmeye başladığımız bir kira sertifikası ihracını daha başarıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

İhraç programı kapsamının belirlenmesi sürecinde Zorlu Enerji'nin yenilenebilir enerji kaynaklı temiz enerji üretiminin desteklenmesi, sürdürülebilir enerji arzının güçlendirilmesi, enerji dağıtım altyapılarında iyileştirmeler yapılması ve atık yönetimi uygulamalarının desteklenmesi hedeflerinin göz önünde bulundurulduğunu kaydeden Aksoy, şu açıklamalarda bulundu:

"Zorlu Enerji, SKA Kira Sertifikası kapsamında rüzgar ve güneş enerjisi alanında yapacağı yenilenebilir enerji yatırımlarıyla 'SKA 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji', 'SKA 12: Sorumlu Tüketim ve Üretim' ve 'SKA 13: İklim Eylemi' amaçlarına katkıda bulunacak. Şimdiye kadar finans kurumlarının SKA'lar kapsamındaki projelerin finansmanına yönelik ihraç ettiği kira sertifikalarından farklı olarak TSKB olarak Zorlu Enerji adına ihraç ettiğimiz bu kira sertifikasıyla dünyada ilk kez bir enerji şirketi adına doğrudan SKA'lara yönelik ilave kaynak sağlamış olduk. Sürdürülebilirlik alanındaki yenilikçi banka kimliğimizi sermaye piyasalarındaki açılımlarımızla güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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