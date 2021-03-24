BM: Sudan ve Etiyopya sınırındaki tartışmalı bölgede Eritre birlikleri de var
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BM: Sudan ve Etiyopya sınırındaki tartışmalı bölgede Eritre birlikleri de var

24.03.2021 20:17 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:38
BM: Sudan ve Etiyopya sınırındaki tartışmalı bölgede Eritre birlikleri de var

Sudan ve Etiyopya'yı savaşın eşiğine getiren statüsü tartışmalı Faşka bölgesinde, Eritre askerlerinin de konuşlandığı ortaya çıktı.

Sudan ve Etiyopya'yı savaşın eşiğine getiren statüsü tartışmalı Faşka bölgesinde, Eritre askerlerinin de konuşlandığı ortaya çıktı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Tigray eyaletindeki insani krize ilişkin hazırladığı raporda, Sudan ve Etiyopya sınırında çatışma ve gerginliğin halen sürdüğü ifade edildi.

Raporda, Faşka bölgesinde Sudan ve Etiyopya ordusu askerleri ve Amhara milislerinin yanı sıra Barkhat bölgesinde Eritre güçlerinin de konuşlu olduğu aktarıldı.

2020 yılının sonunda tartışmalı bölgenin tamamını ele geçiren Sudan ordusu, Etiyopya'nın elinde kalan Barkhat bölgesi için mart ayı başında saldırı düzenlemişti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, dün, ülkesinin Tigray'daki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı yaptığı operasyona Eritre kuvvetlerinin de katıldığını aylar sonra itiraf etmişti.

Ahmed yönetimi, bir dönem ülke siyasetinde başat güç olan TPLF'e karşı sınır komşusu Eritre'yle ittifak yapıyor.

İki ülke birbirini işgalle suçluyor

Hartum, yaklaşık 20 yıldır "Etiyopyalı milisler tarafından kontrol edilen ve uluslararası anlaşmalarda yazılı" Sudan topraklarını 29 Aralık 2020'de geri aldığını açıklamıştı.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, 13 Şubat'ta Sudan ordusunun kontrol sağladığı bölgelerden çekilmesi şartıyla sınır anlaşmazlığı sorununun çözümüne dair ara buluculuğu kabul etmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, 14 Şubat'ta Etiyopya güçlerinin topraklarına yaptığı "saldırıyı", "Hartum'un egemenliğinin doğrudan ihlali" olarak nitelemişti.

Etiyopya ise sınırdaki topraklarını işgal ettiğini ileri sürdüğü Sudan'dan askerlerini çekmesini talep etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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