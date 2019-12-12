BM: Sudan ve Çad'daki silahlı gruplar, Libya'daki çatışmalara dahil oldu

12.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:01

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kaleme alınan bir rapor, Sudan ve Çad'dan gelen silahlı grupların Libya'daki çatışmaların aktif bir şekilde içinde olduğunu ortaya koydu.



BM, Sudan'dan 5, Çad'dan ise 4 silahlı gruba bağlı binlerce militanın Libya'da iç savaştaki çatışmalara katıldığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle