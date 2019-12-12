BM: Sudan ve Çad'daki silahlı gruplar, Libya'daki çatışmalara dahil oldu
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BM: Sudan ve Çad'daki silahlı gruplar, Libya'daki çatışmalara dahil oldu

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kaleme alınan bir rapor, Sudan ve Çad’dan gelen silahlı grupların Libya’daki çatışmaların aktif bir şekilde içinde olduğunu ortaya koydu.

12.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:01
BM: Sudan ve Çad'daki silahlı gruplar, Libya'daki çatışmalara dahil oldu

(BM) tarafından kaleme alınan bir rapor, ve 'dan gelen silahlı grupların 'daki çatışmaların aktif bir şekilde içinde olduğunu ortaya koydu.


BM, Sudan'dan 5, Çad'dan ise 4 silahlı gruba bağlı binlerce militanın Libya'da iç savaştaki çatışmalara katıldığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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