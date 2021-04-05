BM: Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki kabile çatışmalarında en az 40 kişi öldü
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BM: Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki kabile çatışmalarında en az 40 kişi öldü

Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
BM: Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki kabile çatışmalarında en az 40 kişi öldü

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'ın Batı Darfur eyaletine bağlı Cineyne kentinde 3 Nisan'dan bu yana kabile çatışmalarında en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin yaralandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'ın Batı Darfur eyaletine bağlı Cineyne kentinde 3 Nisan'dan bu yana kabile çatışmalarında en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin yaralandığını bildirdi.

BM, Cineyne'nin güney kesimindeki yollar kapandığı için tüm insani yardım faaliyetlerinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Batı Darfur Doktorlar Komitesi, yaralıları taşıyan bir ambulansın da saldırıya uğradığını, 3 sağlık çalışanının yaralandığını belirtti.

Batı Darfur Valisi Muhammed Abdullah Ed-Duma, güvenlik güçleri durumu kontrol altına alana kadar halka tedbirli olmaları ve evlerinde kalmaları çağrısı yaptı.

Sudan'da kabile çatışmaları, Nisan 2019'daki askeri darbenin ardından kurulan geçiş hükümetinin ülkede kapsamlı barışı sağlama çabalarının önündeki önemli engellerden birisi olarak varlığını koruyor.

Geçiş Hükümeti ile çok sayıda silahlı muhalif grubu bünyesinde barındıran Sudan Devrimci Cephesi arasında 17 yıllık çatışmaya son veren barış anlaşması, 3 Ekim 2020'de Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da imzalanmıştı.

BM rakamlarına göre, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan hükümet güçleriyle silahlı hareketler arasındaki çatışmalarda 3 milyon kişi evinden oldu, 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Eyalette ocak ayında patlak veren kabile çatışmalarında 163 kişinin ölümü, 217 kişinin yaralanması üzerine 13 Şubat'ta kabileler arasında düşmanlıkları durdurma anlaşması imzalanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM)-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücünün (UNAMID) 13 yıldır görev yaptığı ve yıl başında çekildiği bölgeye hükümet ortak askeri güç sevk etmeye başladı ancak sorun kısa vadede çözülecek gibi görünmüyor.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi yerinden ediliyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgedeki kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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