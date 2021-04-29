BM, Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde 104 binden fazla kişiye gıda yardımında bulundu
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BM, Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde 104 binden fazla kişiye gıda yardımında bulundu

BM, Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde 104 binden fazla kişiye gıda yardımında bulundu
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'ın batısında yer alan, kabile çatışmaları nedeniyle onlarca kişinin öldüğü, binlercesinin evini terk ettiği Batı Darfur eyaletinin Cineyne kentinde 104 binden fazla kişiye gıda yardımı yapıldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'ın batısında yer alan, kabile çatışmaları nedeniyle onlarca kişinin öldüğü, binlercesinin evini terk ettiği Batı Darfur eyaletinin Cineyne kentinde 104 binden fazla kişiye gıda yardımı yapıldığını bildirdi.

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, "İnsani yardım kuruluşları çalışmalarını genişletmeye devam etti. Şu ana kadar 104 bin 500 kişi yemek, yaklaşık 65 bin kişi sağlık, 2 bin kişi de acil sığınma hizmetlerinden yararlandı." ifadeleri kullanıldı.

Cineyne kentindeki güvenlik durumunun şu an için istikrarlı ancak öngörülemez olduğu belirtilen açıklamada, kent ve çevresinin güvenliğinin sağlanması için ordu ve polis güçlerinden oluşan 2000 kişilik bir gücün bölgeye konuşlandırıldığı kaydedildi.

Kabile çatışmaları

Eyalette ocak ayında patlak veren kabile çatışmalarında 163 kişinin ölmesi, 217 kişinin yaralanması üzerine 13 Şubat'ta kabileler arasında düşmanlıkları durdurma anlaşması imzalanmıştı.

BM-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücünün 13 yıldır görev yaptığı ve yıl başında çekildiği bölgeye hükümet, ortak askeri güç sevk etmeye başladı ancak sorun kısa vadede çözülecek gibi görünmüyor.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi yerinden ediliyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgedeki kabileler arasında, arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, Batı Darfur eyaletine bağlı Cineyne kentinde 3 Nisan'dan bu yana yaşanan kabile çatışmalarında 144 kişinin öldüğünü, 233 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

OCHA da 19 Nisan'da Cineyne kentinde bu ayın başındaki kabile çatışmaları sonucunda yaklaşık 40 bin kişinin yerinden edildiğini açıklamıştı.

Batı Darfur Valiliği, 21 Nisan'da kabile çatışmaları nedeniyle yaşanan zor insani durum nedeniyle Cineyne kentini afet bölgesi ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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