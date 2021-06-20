BM Sri Lanka koordinatörü, kimyasal madde yüklü geminin "gezegene ciddi zarar verdiğini" söyledi

Birleşmiş Milletlerin (BM) Sri Lanka'daki koordinatörü Hanaa Singer-Hamdy, kısmen batan kimyasal madde yüklü geminin ekosisteme zararlı maddeler salarak "gezegene ciddi zarar verdiğini" kaydetti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Sri Lanka'daki koordinatörü Hanaa Singer-Hamdy, kısmen batan kimyasal madde yüklü geminin ekosisteme zararlı maddeler salarak "gezegene ciddi zarar verdiğini" kaydetti.

Singer-Hamdy, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, gemideki kimyasal maddelerin çevreye ve ekosisteme zararlı olacağını belirtti.

Koordinatör Singer-Hamdy, çevresel zararın Sri Lanka'daki sahil kesimlerinde yaşamı ve bölge halkının geçim kaynaklarını tehdit edeceği uyarısında bulundu.

Sri Lanka, 20 Mayıs'ta Colombo Limanı'nda çıkan yangının ardından batmaya başlayan kimyasal madde yüklü "X- Press Pear" gemisinin çevreye verdiği zararın değerlendirilmesi için BM ve diğer ülkelerden yardım istemişti.

BM, Sri Lanka'da hasar tespit çalışmaları ve çevresel kriz oluşmasını engellemek için acil müdahale çalışmalarının koordine edildiğini açıklamış ve bu kapsamda petrol sızıntısı ve kimyasal madde uzmanlarından oluşan bir ekibi bölgeye göndermişti.

25 ton nitrik asit ve diğer kimyasallar taşıyan gemideki sızıntının, büyük bir çevre felaketine yol açacağından endişe edilirken geminin gümrük manifestosunda 1500 konteyner taşıdığı, bunlardan 81'inin "tehlikeli madde içerdiği" bilgisi yer alıyordu.

Operatör şirketten yapılan açıklamada, gemideki kimyasal maddelerin büyük bölümünün yangında yok olduğu bildirilirken, kalan kimyasalların geminin yakıtı olan 300 ton petrolle denize sızarak kıyıdaki biyolojik yaşamı yok etme tehlikesi taşıdığı belirtilmişti.

Sri Lanka, gemide çıkan yangınla mücadele maliyetinin bir kısmını karşılamak için operatör şirketten 40 milyon dolar talep etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın