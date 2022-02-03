BM sözcüsü, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizine ara buluculuk teklifini değerlendirdi Açıklaması - Haberler
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BM sözcüsü, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizine ara buluculuk teklifini değerlendirdi Açıklaması

AA, Betül Yürük - Güncel
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BM sözcüsü, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizine ara buluculuk teklifini değerlendirdi Açıklaması

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizine ara buluculuk teklifine ilişkin, Türkiye dahil farklı ülkeleri sorunları çözmeye yönelik yardım etmeye teşvik ettiklerini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Rusya- Ukrayna krizine ara buluculuk teklifine ilişkin, Türkiye dahil farklı ülkeleri sorunları çözmeye yönelik yardım etmeye teşvik ettiklerini belirtti.

Haq, günlük basın brifinginde, Rusya-Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözülmesini istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizine ara buluculuk teklifine ilişkin değerlendirmede bulunan Haq, "Türkiye dahil farklı ülkeleri sorunları çözmeye yönelik yardım etmeye teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Haq, BM'nin krizin çözümünde Rusya ve ABD dahil kilit aktörlerin diyaloğa devam etmesini istediğini sözlerine ekledi.

AA / Betül Yürük - Güncel

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haber

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