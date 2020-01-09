Bm sözcüsü: gerginliğin bedelini ırak ödememeli
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Bm sözcüsü: gerginliğin bedelini ırak ödememeli

BM Sözcüsü: Gerginliğin bedelini Irak ödememeliABD, (DHA)- Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric gazetecilere yaptığı açıklamada, "Liderlerin karşı karşıya gelme durumlarından ve gerginliği tırmandırmaktan kaçınmak için ellerinden geleni yaptıklarını gösteren her belirtiyi...

09.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:08
Bm sözcüsü: gerginliğin bedelini ırak ödememeli

BM Sözcüsü: Gerginliğin bedelini ödememeli

ABD, ()- (BM) Sözcüsü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Liderlerin karşı karşıya gelme durumlarından ve gerginliği tırmandırmaktan kaçınmak için ellerinden geleni yaptıklarını gösteren her belirtiyi memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yaşanan gerginliğe dair yaptığı konuşmasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta gazetecilere açıklama yaptı. Dujarric, yaptığı açıklamada Irak'ın birlik ve egemenliğini desteklediklerini ve Irak'ın diğer ülkeler arasında yaşanan gerginliğin bedelini ödememesinin önemli olduğunu belirterek, "Liderlerin karşı karşıya gelme durumlarından kaçındıklarını ve gerginliği tırmandırmaktan kaçınmak için ellerinden geleni yaptıklarını gösteren her belirtiyi memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Bm sözcüsü: gerginliğin bedelini ırak ödememeli
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