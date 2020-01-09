BM Sözcüsü: Gerginliğin bedelini Irak ödememeli
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BM Sözcüsü: Gerginliğin bedelini Irak ödememeli

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric gazetecilere yaptığı açıklamada, "Liderlerin karşı karşıya gelme durumlarından ve gerginliği tırmandırmaktan kaçınmak için ellerinden geleni yaptıklarını gösteren her belirtiyi memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

09.01.2020 09:59 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:59
BM Sözcüsü: Gerginliğin bedelini Irak ödememeli

(BM) Sözcüsü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Liderlerin karşı karşıya gelme durumlarından ve gerginliği tırmandırmaktan kaçınmak için ellerinden geleni yaptıklarını gösteren her belirtiyi memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yaşanan gerginliğe dair yaptığı konuşmasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta gazetecilere açıklama yaptı. Dujarric, yaptığı açıklamada 'ın birlik ve egemenliğini desteklediklerini ve Irak'ın diğer ülkeler arasında yaşanan gerginliğin bedelini ödememesinin önemli olduğunu belirterek, "Liderlerin karşı karşıya gelme durumlarından kaçındıklarını ve gerginliği tırmandırmaktan kaçınmak için ellerinden geleni yaptıklarını gösteren her belirtiyi memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------BM sözcüsünün açıklamaları


Kaynak: DHA
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