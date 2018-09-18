BM Sözcüsü Dujarric: Erdoğan-Putin Görüşmesi Çok Önemli

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yaptıkları İdlib ile ilgili görüşmenin 'çok önemli' olduğunu söyledi.

BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Dujarric, toplantı sırasında görüşmelerin sürdüğünü anımsatarak, "Açıkçası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşme çok önemli. İdlib'de büyük risk altında bunan sivillere yönelik pozitif bir katkı sağlamasını umuyorum. Neler konuşulduğuna dikkatlice bakacağız, gerçekten pozitif bir gelişme sağlamasını içtenlikle umuyoruz" dedi. - York