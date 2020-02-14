BM: Son üç günde İdlib'de çatışmalardan kaçanların sayısı 140 bini geçti
Haberler » Dünya » BM: Son üç günde İdlib'de çatışmalardan kaçanların sayısı 140 bini geçti - Haberler

BM: Son üç günde İdlib'de çatışmalardan kaçanların sayısı 140 bini geçti

BM, aralık ayından bu yana Suriye'nin İdlib bölgesinde, muhalifler ile Esad yönetimi ve Rusya’ya bağlı askeri birliklerin çatışması nedeniyle 800 binden fazla kişinin bölgeden kaçtığını duyurdu. Sadece son üç gün içinde kaçanların sayısı da 140 bini geçti

14.02.2020 01:17 | Son Güncelleme: 14.02.2020 01:17
BM: Son üç günde İdlib'de çatışmalardan kaçanların sayısı 140 bini geçti

, ayından bu yana Suriye'nin bölgesinde, muhalifler ile Esad yönetimi ve 'ya bağlı askeri birliklerin çatışmaları nedeniyle 800 binden fazla kişinin kaçtığını duyurdu. Sadece son üç gün içinde bölgeyi terkedenlerin sayısı da 140 bini geçti.


Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Bürosu (OCHA), 1 Aralık'tan 12 Şubat'a kadar, yüzde 60'ı çocuk olmak üzere 800 binden fazla kişinin çatışma bölgesinden kaçmak zorunda kaldığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler