BM: Somalili askerlerin Etiyopya'ya savaşa gönderildiğine ilişkin bilgi var
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BM: Somalili askerlerin Etiyopya'ya savaşa gönderildiğine ilişkin bilgi var

BM: Somalili askerlerin Etiyopya'ya savaşa gönderildiğine ilişkin bilgi var
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın Tigray bölgesinde isyancılara karşı başlatılan askeri operasyona Eritre kuvvetlerinin yanı sıra Somalili askerlerin de katıldığına ilişkin bilgi olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın Tigray bölgesinde isyancılara karşı başlatılan askeri operasyona Eritre kuvvetlerinin yanı sıra Somalili askerlerin de katıldığına ilişkin bilgi olduğunu açıkladı.

BM Özel Raportörü Mohamed Abdelsalam Babiker tarafından hazırlanan raporda, Eritre'deki kamplarda eğitim alan Somalili askerlerin Eritreli askerlerle bölgeye çatışmaya götürüldüğüne ilişkin bilgi alındığı kaydedildi.

Raporda, Mogadişu hükümetinin savaşa soktuğunu reddettiği askerlerin ayrıca Aksum şehri etrafında varlık gösterdiği belirtildi.

Eritreli askerlerin bölgedeki varlığına ilişkin hazırlanan raporda, daha önce defalarca kez gündeme gelen insan hakları ihlallerine de yer verildi.

Etiyopya, Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı başlattığı operasyona Eritreli kuvvetlerin katıldığını reddetmiş ancak daha sonra bu kuvvetlerin varlığını kabul etmiş ve geri çekileceklerini açıklamıştı.

Somali'de yüzlerce aile, Ocak 2021'de, Eritre'de eğitim verildikten sonra Etiyopya'da TPLF'ye karşı "paralı asker" olarak savaştırıldıkları ileri sürülen çocukları için hükümeti protesto etmişti.

Nüfusun yüzde 91'i yardıma muhtaç

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'le siyasi mücadele içinde olan TPLF, Kasım 2020'de bölgedeki ulusal ordu güçlerine saldırmıştı.

Etiyopya başlattığı geniş çaplı operasyonla Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'yi ele geçirse de bazı bölgelerde çatışmalar halen sürüyor.

Komşusu Etiyopya'ya destek olmak için ülkeye giren Eritre kuvvetleri ile Etiyopya kuvvetleri, eyalette katliam, tecavüz ve işkence gibi çeşitli insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor.

BM Dünya Gıda Programı (WFP), 1 Haziran'da bölgedeki nüfusun yüzde 91'ine denk gelen 5,2 milyon kişinin acil gıda yardımına muhtaç olduğunu aktarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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