BM: Somali'ye insani yardım son 6 yılın en kötü seviyesinde
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BM: Somali'ye insani yardım son 6 yılın en kötü seviyesinde

BM: Somali'ye insani yardım son 6 yılın en kötü seviyesinde
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM), Somali'ye insani yardımın son 6 yılın en kötü seviyesinde olduğu uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Somali'ye insani yardımın son 6 yılın en kötü seviyesinde olduğu uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Özel Temsilci Yardımcısı Adam Abdelmoula, yaptığı yazılı açıklamada, yardım kuruluşlarının göç etmek zorunda kalan çocuk ve kadınların temel ihtiyaç maddelerini zorlukla karşılayabildiğine dikkati çekti.

Abdelmoula, "2021'de insani ihtiyaçlar önemli şekilde arttı ancak bu ihtiyaçlara cevap verecek fon, son 6 yılın en kötü seviyesinde." ifadesini kullandı.

BM'ye göre, Somali'de 16 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyarken, 2,9 milyon kişi de evini terk etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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