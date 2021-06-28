BM: Somali'deki şiddet olayları nedeniyle binlerce kişi göç etti
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BM: Somali'deki şiddet olayları nedeniyle binlerce kişi göç etti

BM: Somali'deki şiddet olayları nedeniyle binlerce kişi göç etti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM), Somali'de dün yaşanan şiddet olayları nedeniyle binlerce kişinin göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Somali'de dün yaşanan şiddet olayları nedeniyle binlerce kişinin göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey ve orta kesimindeki Mugud bölgesinde Eş-Şebab terör örgütünün güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Saldırılarda en az 31 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Bölgedeki şiddet olayları nedeniyle binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı." ifadesi kullanıldı.

Saldırıyı kınayan Somali hükümeti ise 40'tan fazla militanın öldürüldüğünü açıkladı.

Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Ertelenen seçimlere hazırlanan Somali'de ordunun Eş-Şebab'a yönelik operasyonları devam ediyor. Son günlerde bu operasyonlarda 300'e yakın örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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