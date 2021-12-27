BM, Somali'deki havalimanı terminalini kapattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BM, Somali'deki havalimanı terminalini kapattı

BM, Somali'deki havalimanı terminalini kapattı
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler Somali Yardım Misyonu (UNSOM), Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan havalimanı terminalini, hükümetin yasa dışı seyahat edildiğine dair ithamları nedeniyle kapattığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Somali Yardım Misyonu (UNSOM), Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan havalimanı terminalini, hükümetin yasa dışı seyahat edildiğine dair ithamları nedeniyle kapattığını açıkladı.

UNSOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nın yolcu operasyonları tesisinin kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Somali yasalarına saygı çerçevesinde BM operasyonlarının yapıldığı belirtilerek, Somali hükümeti tarafından birçok kez göçmenlik protokollerinin aksine hareket edildiği suçlaması nedeniyle faaliyetlerin askıya alındığı bilgisi paylaşıldı.

Konunun Somalili yetkililerle görüşüleceğinin altı çizilen açıklamada, Somali hükümeti tarafından iddialara dair henüz bir delil sunulmadığına işaret edildi.

Somali hükümeti, UNSOM tarafından idare edilen terminalde yasa dışı ya da eksik seyahat belgeleriyle birçok göçmenlik faaliyeti yapıldığını açıklamıştı.

Son dakika haber | Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'yi açığa aldı

Son dakika haber | Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'yi açığa aldı

 Somali Cumhurbaşkanı Farmajo, Başbakan Muhammed Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi 'yolsuzuk ve kamu arazisini kötüye kullanma'...

Somali Cumhurbaşkanı Farmajo, Başbakan Muhammed Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi "yolsuzuk ve kamu arazisini kötüye kullanma"...

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title