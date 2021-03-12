BM: Somali'de su kıtlığı nedeniyle 83 bin kişi göç etmek zorunda kaldı
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BM: Somali'de su kıtlığı nedeniyle 83 bin kişi göç etmek zorunda kaldı

12.03.2021 22:31 | Son Güncelleme: 12.03.2021 22:36
BM: Somali'de su kıtlığı nedeniyle 83 bin kişi göç etmek zorunda kaldı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Somali'de kasım 2020'den bu yana yaşanan su kıtlığı nedeniyle 83 binden fazla kişinin göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Somali'de kasım 2020'den bu yana yaşanan su kıtlığı nedeniyle 83 binden fazla kişinin göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.

OCHA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çatışma, güvenlik sorunu ve diğer kriz faktörleriyle bazı bölgelerde tahmin edilen ortalamanın altındaki yağışlar, insani ihtiyaçları artırdı." ifadesine yer verildi.

Su krizine bağlı olarak 83 binden fazla insanın göç etmek zorunda kaldığı kaydedilen açıklamada, hızlı müdahale için 7 milyon dolara ihtiyaç olduğu kaydedildi.

OCHA 9 Mart'ta Somali'deki mevcut siyasi gerginliğin ülkedeki insani krizi derinleştirdiğine dikkati çekmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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