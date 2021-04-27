BM: Somali'de kuraklık ülkenin en az yüzde 80'ini etkiliyor
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BM: Somali'de kuraklık ülkenin en az yüzde 80'ini etkiliyor

BM: Somali'de kuraklık ülkenin en az yüzde 80'ini etkiliyor
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM), Somali'de kuraklığın ülkenin en az yüzde 80'ini etkilediğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Somali'de kuraklığın ülkenin en az yüzde 80'ini etkilediğini bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisince (OCHA) yapılan açıklamada, Somali'de halihazırda zorda olan insani durumun yeni bir kuraklıkla daha da şiddetlenebileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Somali'nin en az yüzde 80'inin kuraklık şartlarıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

3,4 milyondan fazla kişi kuraklıktan etkilenebilir

BM açıklamasında, Somali'de kuraklık nedeniyle Ekim 2020-Nisan 2021 döneminde 116 bin 500'e yakın kişinin ülke içinde göç etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

En az 3,4 milyon kişinin kuraklık şartlarından etkilenebileceği ifade edilen açıklamada, bu kişilerden 380 bininin yerlerinden olmasının beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde Gu yağmurlarının başlamasına rağmen yağışın ortalamanın altında olduğu kaydedildi.

Su sıkıntısının temiz suya erişimi güçleştireceğinin altı çizilen açıklamada, bazı bölgelerdeki su maliyetinin yüzde 60 artacağına dikkati çekildi.

Açıklamada, tüm bunların korunmasız insanları temiz suya erişmek için uzun mesafe kat etmek zorunda bırakacağı belirtildi.

Somali genelinde hijyen uygulamalarında sıkıntılar ve hayvanlarda hastalıkların arttığı ifade edilen açıklamada, otlakların tükendiği de kaydedildi.

Açıklamada, bu sıkıntılar yüzünden çobanların hayvanlarını elleriyle yerli üretim tahıllarla beslemeye ittiğine, bunun da tahıl fiyatlarının yüzde 30 artmasına yol açtığına dikkati çekildi.

Somali'nin özerk bölgesi Somaliland, Puntland eyaleti, orta bölgeleri ve Gedo bölgesinin kuraklıktan en çok etkilenen yerler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, hafifletici bir destek acilen sağlanmadığı takdirde kuraklık şartlarının göçün ve bulaşıcı hastalıkların ana sebebi olacağı uyarısında bulunuldu.

25 bin kişi sağlık hizmetlerinden faydalandı

Açıklamada, iklim değişikliğinin etkilerinin oldukça çok görüldüğü Somali'de iklimle ilgili hastalıkların hızla arttığı belirtildi.

Kuraklıkla mücadele kapsamında 25 bin kişiye sağlık hizmeti verildiği anımsatılan açıklamada, su kaynaklı hastalıkların önüne geçilebilmesi için 353 bin kişiye geçici güvenli su hizmetleri sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, 225 bin kişiye hijyen kiti dağıtılırken, sabunla el yıkamaya dair kampanyaların sağlandığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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