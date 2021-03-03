BM: Somali'de Kovid-19'un ekonomiye etkisi nedeniyle günde yalnızca bir öğün yemek yenebiliyor
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BM: Somali'de Kovid-19'un ekonomiye etkisi nedeniyle günde yalnızca bir öğün yemek yenebiliyor

03.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:08
BM: Somali'de Kovid-19'un ekonomiye etkisi nedeniyle günde yalnızca bir öğün yemek yenebiliyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomisini olumsuz etkilediği Somali'de evlerde günde yalnızca bir öğün yemek yenebildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomisini olumsuz etkilediği Somali'de evlerde günde yalnızca bir öğün yemek yenebildiğini bildirdi.

OCHA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Somali'deki gıda krizi, ailelerin günde bir kez yemek yediği anlamına geliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ağustosa kadar 5 yaş altı yaklaşık 850 bin çocuğun yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya kalabileceğine de işaret edildi.

Ülkede, 2020'de 1,3 milyon kişi evini terk etmek zorunda kalırken, bu yıl da 3,1 milyon kişiye insani yardım ulaştırılması hedefleniyor.

Somali hükümeti ve BM'ye göre, bu sene ülkedeki insani yardım faaliyetleri için 1 milyar dolara ihtiyaç duyuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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