BM sivil havacılık örgütünden Belarus'taki uçak krizine soruşturma
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BM sivil havacılık örgütünden Belarus'taki uçak krizine soruşturma

BM sivil havacılık örgütünden Belarus'taki uçak krizine soruşturma
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Belarus'ta Ryanair uçağının zorunlu iniş yapması ve muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in gözaltına alınmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin soruşturma başlatma kararı aldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Belarus'ta Ryanair uçağının zorunlu iniş yapması ve muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in gözaltına alınmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin soruşturma başlatma kararı aldığını açıkladı.

ICAO'dan yapılan açıklamada, "ICAO Konseyi, 23 Mayıs 2021 Pazar günü Belarus hava sahasında yolcu uçağı Ryanair FR4978'in görünüşte zorla iniş yapması konusundaki endişelerini dile getirmiştir. ICAO Yönetim Kurulu, meydana gelen olayla ilgili gerçekleri belirlemenin ve Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu (Chicago Konvansiyonu) dahil olmak üzere herhangi bir ICAO Üye Devleti tarafından uluslararası havacılık hukukunun herhangi bir ihlali olup olmadığının anlaşılmasının önemini vurgulamıştır. Chicago Sözleşmesinin 55 (e) maddesini gereğince konsey, bu olayla ilgili bir durum tespit soruşturması başlatmaya karar vermiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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