Bm: Sinir Gazı Kullanımı Uluslararası Hukukun İhlâlidir

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın İngiltere'nin Salisbury kentinde Rus yapımı sinir gazıyla zehirlenmesine Birleşmiş Milletler'den (BM) tepki geldi. ABD de saldırıyla ilgili ilk defa Moskova'yı açıkça suçladı.

Sözcüsü aracılığıyla Çarşamba günü açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırının 'kabul edilemez' olduğunu söyledi ve kapsamlı soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Açıklamada "Sinir gazının silah olarak kullanılması hiçbir koşulda kabul edilemez ve bir devlet tarafından kullanımı da uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir" dendi.

Beyaz Saray da Salisbury'deki saldırı için 'Rusların işlediği bir suç' ifadesini kullanıp ilk defa Moskova'yı açıkça suçlamış oldu.

ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyi'ndeki açıklamasında Washington'un İngiltere'ye 'dayanışma halinde olduğunu' söyledi ve iki ülke arasındaki 'özel ilişkiye' vurgu yaptı. Haley, "ABD'nin her zaman İngiltere'nin yanında olduğunu' ifade etti.

İngiltere 23 Rus diplomatı sınır dışı edecek

İngiltere Başbakanı Theresa May, Çarşamba günü Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, suikast girişiminden doğrudan Moskova yönetimini sorumlu tuttu ve "Cinayet girişiminden Rus devleti sorumludur" dedi.

May, Rusya'nın suikast girişiminde nasıl olup da Rus yapımı bir sinir gazının kullanıldığını açıklaması için verilen sürenin dolmasından sonra, misilleme için Rus diplomatların sınırdışı edilmesine karar verildiğini söyledi.

Sınırdışı edilmesine karar verilen 23 kişinin, asıl görevleri açıklanmayan istihbatçılar oldukları bildiriliyor.

Rusya ise, suikast girişiminde parmağı olduğu iddialarını reddediyor.

Geçtiğimiz Pazar günü Salisbury kentindeki bir alışveriş merkezinde aniden hastalanan ve sokaktaki bir bankta bilinçsiz yatarken bulunan Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'e sinir gazıyla müdahale edildiği ortaya çıkmıştı.

Polisin cinayete teşebbüs olarak değerlendirdiği olay, ikilinin Salisbury'deki Zizzi adlı zincir restoranda yemek yemesinden iki saat sonra gerçekleşmişti.

Adli incelemeler sonucu restoranın bir bölümünde sinir gazı kalıntılarına ulaşıldı.



Çifte ajan Skripal

Sergey Skripal İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6 için Avrupa'da gizli görevlerde bulunmuştu.

Rusya, Skripal'in 1990'lı yıllardan itibaren İngiltere istihbaratına sızdırdığı bilgiler karşılığında 100 bin dolar para aldığını açıklamıştı.

66 yaşındaki Skripal, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Rusya'da 13 yıl hapse mahkum edilmişti. ABD ile Moskova arasındaki casus takası sonrası serbest bırakılan emekli Rus albay, daha sonra İngiltere'ye sığınmıştı.

2006 yılında eski istihbarat görevlisi Alexander Litvinenko'nun Londra'da radyoaktif madde ile zehirlenmesi olayının da yankıları sürüyor.

İngiliz yetkililer, 2016'da tamamlanan soruşturma sonrası, Litvinenko'nun Rus istihbarat ajanları tarafından öldürüldüğü ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bu operasyonu "muhtemelen şahsen onayladığı" sonucuna varmıştı.