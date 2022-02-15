BM, Singapur'da iki uyuşturucu kaçakçısının idamının durdurulmasını istedi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, Singapur'da uyuşturucu suçundan 14 yıldır tutuklu bulunan ve idama mahkum edilen iki kişinin cezasının infazının durdurulmasını talep etti.

BM'nin Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında konuşan Shamdasani, 2008'de uyuşturucu kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan ve 2010'da idama mahkum edilen Roslan Bakar ve Pausi Jefridin hakkındaki karara tepki gösterdi.

Shamdasani, iki mahkumun yarın idam edilmesinin planlandığı bilgisini paylaşarak "Singapur hükümetine, 14 yıldır uyuşturucu suçundan hapiste tutulan bu iki kişinin idamını durdurması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Ölüm cezasının uluslararası insan hakları hukukuna aykırı olduğunu vurgulayan Shamdasani, "Ölüm cezası sadece, uluslararası cinayetleri kapsayan feci ve en ciddi suçlara karşı uygulanmalıdır." şeklinde konuştu.

Shamdasani, idam cezalarının dünyanın hiçbir yerinde etkili ve caydırıcılığı olmadığını belirterek Singapur hükümetine mahkumların idamını hapis cezasına çevirme ve ülkede idamı sonlandırmak için reform yapma çağrısında bulundu.

Malezya vatandaşları Roslan ve Pausi, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 2008'de Singapur'da gözaltına alınmıştı.

2010'da idam cezasına çarptırılan mahkumların cezasının infazı, uluslararası tepkiler nedeniyle uzun süredir bekletiliyordu.