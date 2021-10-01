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BM: Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne hiçbir şekilde erişim iznimiz yok

AA / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel
BM: Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne hiçbir şekilde erişim iznimiz yok

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlallerin gündeme geldiği Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne hiçbir şekilde erişim izinlerinin olmadığını bildirdi.

SİNCAN, ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlallerin gündeme geldiği Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne hiçbir şekilde erişim izinlerinin olmadığını bildirdi.

Sözcü Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yıllardır Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne 'anlamlı erişim' çağrısı yapıyor. Bu konuda Çin ile müzakerelerdeki son durum nedir?" şeklindeki sorusuna, "Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne 'anlamlı' veya 'başka türlü' bir erişim iznimiz yok." karşılığını verdi.

Takip ettikleri tek konunun erişim izni olmadığını belirten Colville, bölgedeki ciddi insan hakları ihlalleri iddialarına ilişkin mevcut bilgiler ışığında hazırlanan bir değerlendirmenin bitmek üzere olduğu bilgisini paylaştı.

Colville, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi'nin hazırladığı değerlendirmenin yakın bir gelecekte kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne erişim için göreve başladığı 2018 yılından bu yana Çin'e çağrılarda bulunan Bachelet, 13 Eylül'de BM İnsan Hakları Konseyi'nde yaptığı açıklamada, bu konuda ilerleme sağlanamadığı için üzgün olduğunu vurgulamıştı.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamaları

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyunca eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken Çin, kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

AA / Bayram Altuğ - Son Dakika Haberleri
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