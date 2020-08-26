BM savcıları soykırım şüphelisi Kabuga için Ruanda'da
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BM savcıları soykırım şüphelisi Kabuga için Ruanda'da

Birleşmiş Milletler (BM) savcıları, Ruanda soykırımında yüz binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan ve mayıs ayında Fransa'da yakalanan Felicien Kabuga'nın davasına ilişkin delil toplamak üzere Ruanda'ya gitti.

BM savcıları soykırım şüphelisi Kabuga için Ruanda'da
26.08.2020 12:13 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:17

Birleşmiş Milletler (BM) savcıları, Ruanda soykırımında yüz binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan ve mayıs ayında Fransa'da yakalanan Felicien Kabuga'nın davasına ilişkin delil toplamak üzere Ruanda'ya gitti.

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması Başsavcısı Serge Brammertz, başkent Kigali'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, araştırmacı ekibin mağdurlarla ve görgü şahitleriyle görüşüp daha fazla delil toplayacağını söyledi.

Dava dosyasının halen güncel olup olmadığından emin olmaya çalıştıklarını belirten Brammertz, geçmişte yaşananlara ilişkin şahitlik yapanların mahkemede yeniden şahit olacaklarını umduklarını dile getirdi.

84 yaşındaki Felicien Kabuga'nın insanlığa karşı suç işlemekten yargılanmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde açılan Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasına teslim edilmesi bekleniyor.

BM'nin görev süresi dolduğu için kapatılan Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTR) 1998'de yargılanan Kabuga, savaş suçu, soykırım ve soykırımı finanse etmek gibi ağır suçlarla itham edilmişti.

Temmuz 1994'te İsviçre'ye sığınan ve bu ülkeden sınır dışı edildikten sonra Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne giden Kabuga, Temmuz 1997'de ve 2003'te Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen polis operasyonlardan kaçmayı başarmıştı.

Kaynak: AA

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