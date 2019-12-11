BM: Saudi Aramco saldırısında kullanılan silahların İran yapımı olduğu doğrulanamadı
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BM: Saudi Aramco saldırısında kullanılan silahların İran yapımı olduğu doğrulanamadı

Birleşmiş Milletler (BM), Suudi Arabistan’a ait petrol şirketi Aramco tesislerine yönelik saldırılarda kullanılan füze ve insansız hava araçlarının enkazlarının incelendiğini ve bu silahların İran yapımı olduğunun şu aşamada doğrulanamadığını bildirdi.

11.12.2019 09:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:01
BM: Saudi Aramco saldırısında kullanılan silahların İran yapımı olduğu doğrulanamadı

(BM), 'a ait petrol şirketi Aramco tesislerine yönelik saldırılarda kullanılan füze ve insansız hava araçlarının enkazlarının incelendiğini ve bu silahların yapımı olduğunun şu aşamada doğrulanamadığını bildirdi.


BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin İran nükleer anlaşmasına yönelik 2231 sayılı kararına ilişkin sekizinci raporunu konseye sundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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