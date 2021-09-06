BM: Sadi Kaddafi'nin tahliyesi ulusal uzlaşı için önemli bir adım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BM: Sadi Kaddafi'nin tahliyesi ulusal uzlaşı için önemli bir adım

BM: Sadi Kaddafi'nin tahliyesi ulusal uzlaşı için önemli bir adım
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin dün Libya makamlarınca serbest bırakılmasını "hukukun üstünlüğü ve ulusal uzlaşı için önemli bir adım" olarak değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin dün Libya makamlarınca serbest bırakılmasını "hukukun üstünlüğü ve ulusal uzlaşı için önemli bir adım" olarak değerlendirdi.

UNSMIL, Libya'da yedi yıl ve daha uzun süredir tutuklu bulunan Sadi Kaddafi (48), Muammer Kaddafi'nin Özel Kalem Müdürü Ahmed Ramazan ve de eski rejime bağlı 6 kişinin tahliyesine ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Sadi Kaddafi'nin salıverilmesinin, "hakkında 2019'da mahkeme tarafından beraat kararı verilmesi nedeniyle yasalara uygun bir karar" olduğu belirtilen açıklamada, tahliyelere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bu tahliyeler, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygı yolunda önemli bir adımı ve hak temelli bir ulusal uzlaşı sürecine katkıda bulunabilecek ve ulusal birliği daha da güçlendirebilecek olumlu bir gelişmeyi temsil ediyor."

Açıklamada, UNSMIL'in, Ulusal Birlik Hükümeti, Başkanlık Konseyi ve yargı makamlarının çabalarını takdirle karşıladığı kaydedilirken, ülkede keyfi olarak gözaltına alınan binlerce kişinin derhal serbest bırakılması için Libya makamlarına çağrı yapıldı.

Baba Kaddafi döneminde ülkenin sportif faaliyetlerinin yönetiminde yetkileri bulunan Sadi, aynı zamanda Libya ulusal futbol takımında oynuyordu.

Oğul Kaddafi, 2011'de Kaddafi rejiminin çöküşünden sonra Nijer'e kaçtı ancak 2014'te Libya makamlarının girişimleri sonucu, Libya Futbol Federasyonu başkanlığı döneminde "zorla zimmetine para geçirmek" ve "cinayet" suçlamasıyla yargılanmak üzere Libya'ya getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

SADİ KADDAFİ ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ
SADİ KADDAFİ ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ
Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı
Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı
Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı
Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hamid Karzai Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Münir Özkul Deniz Akkaya Rasim Öztekin
Spor Marcao Cristiano Umut Meraş Çağdaş Atan Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BM: Sadi Kaddafi'nin tahliyesi ulusal uzlaşı için önemli bir adım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 23:07:19. #1.16#

title