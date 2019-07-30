BM Rusya Temsilcisinden kritik İdlib açıklaması: Rusya ve Türkiye'nin çalışmalarına engel olmayın

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ülkesinin Soçi anlaşması kapsamında Suriye'deki gerilimi azaltma bölgesi üzerinde Türkiye ile çalışmaya devam etme niyetinde olduğunu belirtti.

Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Rusya ve Türkiye'nin İdlib'deki ortak operasyonlara son verme çağrılarına yanıt olarak, "17 Eylül 2018 Soçi Anlaşması kapsamında, Türkiye'yle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye ile ortak çabalarımıza, teröristlere ve provokasyonlarına politik koruma sağlama yolu ile engel olmamaya çağırıyoruz" dedi.

Rusya ve Türkiye, 17 Eylül 2018 tarihinde Soçi'de, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumu istikrara kavuşturma memorandumunu imzalamıştı.