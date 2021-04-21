BM: Rus yetkililerin, Navalnıy'a gerekli tıbbi tedaviyi sağlamasını umuyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BM: Rus yetkililerin, Navalnıy'a gerekli tıbbi tedaviyi sağlamasını umuyoruz

BM: Rus yetkililerin, Navalnıy'a gerekli tıbbi tedaviyi sağlamasını umuyoruz
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Rus yetkililere, hapishanede açlık grevi nedeniyle sağlık durumu kötüye gittiği belirtilen Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'a gerekli tıbbi tedaviyi sağlaması çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Rus yetkililere, hapishanede açlık grevi nedeniyle sağlık durumu kötüye gittiği belirtilen Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'a gerekli tıbbi tedaviyi sağlaması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Antonio Guterres'in Navalnıy'ın durumunu yakından ve endişeyle takip ettiğini söyledi.

Dujarric, "Rus yetkililerin Navalnıy'a durumunun daha kötüye gitmemesi için gereken tıbbi tedaviyi sağlamasını umuyoruz." dedi.

Navalnıy'ın hapis cezasına çarptırılması ve açlık grevine başlaması

Moskova Şehir Mahkemesi, 2 Şubat'ta Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği cezayı da hesaplayarak 2,5 yıllık normal hapis cezasına çevirmişti.

Navalnıy, bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek açlık grevine başladığını 31 Mart'ta duyurmuştu.

Navalnıy'ın ekibi, Navalnıy'ın analiz sonuçlarına göre yakında ölebileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD ile AB'den Navalnıy ile ilgili Rusya'ya tepki

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın hapiste iken hayatını kaybetmesi durumunda bunun Moskova'ya karşı sonuçları olacağını dün söylemişti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Navalnıy'ın sağlık durumundan endişe duyduklarını belirterek "Rus makamlarına Navalnıy'ın güvendiği sağlık profesyonellerine erişimine acilen izin vermesi çağrısında bulunuyoruz. Rus makamları, Navalnıy'ın cezaevindeki güvenliği ve sağlığından sorumludur." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Rusya, 10 Amerikalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile ABD'ye iletti
Rusya, 10 Amerikalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile ABD'ye iletti
Rusya 2025'te kendi uzay istasyonunu kurmayı hedefliyor
Rusya 2025'te kendi uzay istasyonunu kurmayı hedefliyor
Fenerbahçe Beko'nun Moskova seyahatiyle ilgili açıklama Açıklaması
Fenerbahçe Beko'nun Moskova seyahatiyle ilgili açıklama Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Müge Anlı Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BM: Rus yetkililerin, Navalnıy'a gerekli tıbbi tedaviyi sağlamasını umuyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 21:13:12. #1.14#

title