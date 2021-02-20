BM raporuna göre Filistinlilerin yarısı insani yardıma muhtaç
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BM raporuna göre Filistinlilerin yarısı insani yardıma muhtaç

20.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 20.02.2021 12:43
BM raporuna göre Filistinlilerin yarısı insani yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisinin hazırladığı rapor, İsrail işgali ve ablukası altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilerin neredeyse yarısının insani yardıma muhtaç olduğunu ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisinin hazırladığı rapor, İsrail işgali ve ablukası altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilerin neredeyse yarısının insani yardıma muhtaç olduğunu ortaya koydu.

Raporda, Filistinlilerin sosyoekonomik gelişimi açısından 2020'nin 1994'ten bu yana en kötü yıl olduğu belirtildi. Bunda özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve yaşanan mali krizin etkili olduğu vurgulandı.

Salgın nedeniyle 2020 ilkbaharında uygulanan karantina sebebiyle 150 bine yakın Filistinlinin işini kaybettiği, 17 Aralık 2020'den bu yana devam eden mevcut karantinanın da geniş çaplı olumsuz etkisi olacağı ifade edildi.

Raporda, Filistin ekonomisinin 2020'de yüzde 10 ila 12 arasında küçüldüğüne, bunun Filistin yönetiminin kurulduğu 1994'ten bu yana görülen en büyük yıllık daralmalardan biri olduğuna işaret edildi.

Salgının şiddetlendirdiği krizle birlikte Filistin nüfusunun neredeyse yarısının insanı yardıma muhtaç olduğuna vurgu yapılan raporda, geçen yıl yaşanan olumsuz olayların (salgın, mali kriz) gelecek yıllarda Filistinlilerin kalkınma yörüngelerini olumsuz etkilemesinin beklendiği kaydedildi.

BM raporunda ayrıca, uluslararası topluma, Filistin yönetiminin ekonomik reform taahhütlerini yerine getirmesine yardımcı olmak için teknik yardımın yanı sıra çeşitli insani yardım ve kalkınma projelerini desteklemeleri çağrısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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