BM Raporu: Venezuela'da devlet muhalifleri bastırmak için ölüm mangaları görevlendirdi
Venezuela'daki şiddet olaylarına ilişkin Birleşmiş Milletler'in hazırladığı bir raporda, yönetimin muhalif gençleri ortadan kaldırmak için ölüm mangalarını görevlendirdiği yazıldı. Maduro yönetimi ise görgü tanıklarının ifadelerine dayandırılan raporu yanlı olmakla eleştirdi.
Venezuela'daki şiddet olaylarına ilişkin Birleşmiş Milletler'in (BM) hazırladığı bir raporda, yönetimin muhalif gençleri ortadan kaldırmak için 'ölüm mangaları' görevlendirdiği tespiti yer aldı.
Rapora göre güvenlik güçlerine bağlı söz konusu timler, öldürülenlerin tutuklamaya karşı direndiği süsünü vermek için olay yerlerine suç aletleri ve 'kanıtlar' bıraktı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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