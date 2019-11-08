BM raporu: Türkiye, Ürdün ve BAE, Libya'ya uygulanan ambargoyu ihlal ediyor

08.11.2019 07:58 | Son Güncelleme: 08.11.2019 07:58

Türkiye, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2011 yılından beri Libya'ya uygulanan ambargoyu düzenli şekilde ihlal ettikleri öne sürüldü.



BM uzmanlarının hazırladığı rapora göre, üç ülke düzenli şekilde ve bazen açıktan, ambargo altındaki Libya'ya silah tedarik etti. Euronews.com'da Görüntüle