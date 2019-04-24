BM Raporu: İlk Kez ABD ve Afganistan Ordusu Taliban'dan Daha Fazla Sivil Öldürdü

Birleşmiş Milletler (BM), Amerika Birleşik Devletleri ile Afganistan ordusunun ilk kez Taliban örgütünden daha fazla sivilin ölümüne sebep olduğunu açıkladı.

BM Afganistan Yardım Misyonu'nun (UNAMA) raporuna göre, 2019 yılının ilk çeyreğinde Taliban ve bölgedeki grupların ölümüne yol açtığı sivil sayısının 227, ABD ile Afgan güçlerinin ise 305 olduğu ifade edildi. Raporda, ABD'nin tek başına yürüttüğü hava saldırlarında 140 sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı. Euronews.com'da Görüntüle