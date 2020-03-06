BM raporu: 'Elinin hamuru ile erkek işine karışmak' sözü tarih olmaktan çok uzak

06.03.2020 08:13 | Son Güncelleme: 06.03.2020 08:13

Birleşmiş Milletler'in son raporu dünyada kadın ve erkekler arasındaki eşitsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.



"Elinin hamuru ile erkek işine karışmak" ya da "erkek Fatma" gibi deyimlerin rafa kaldırılmadığını işaret eden Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) raporuna göre dünya nüfusunun hala yüzde 90'ı kadınlara önyargılı yaklaşıyor. Euronews.com'da Görüntüle