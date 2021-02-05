BM raporu: DEAŞ'ın 100 milyon dolar nakit rezervinin olduğu tahmin ediliyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Irak ve Suriye'de varlığını sürdürmeye devam eden terör örgütü DEAŞ'ın 100 milyon dolar nakit rezervinin olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.