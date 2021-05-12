BM raporu: Aşı dağıtımındaki eşitsizlik küresel ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor
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BM raporu: Aşı dağıtımındaki eşitsizlik küresel ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor

BM raporu: Aşı dağıtımındaki eşitsizlik küresel ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı dağıtımındaki eşitsizliğin küresel ekonomik toparlanma için ciddi risk teşkil ettiği uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı dağıtımındaki eşitsizliğin küresel ekonomik toparlanma için ciddi risk teşkil ettiği uyarısında bulundu.

BM Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler raporuna göre, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 5,4 büyümesi bekleniyor.

Ancak Kovid-19 aşısının ülkeler ve bölgeler arasındaki eşitsiz dağıtımı salgın nedeniyle halihazırdaki dengesiz ve kırılgan küresel ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor.

Kovid-19 aşısına zamanlı ve evrensel erişimin salgına daha hızlı son vermeye ve dünya ekonomisinin dirençli şekilde toparlanmasına yardımcı olacağı belirtilen raporda, aksi takdirde büyüme, kalkınma ve fırsatların kaçırılacağı ifade edildi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin'in toparlanmaya başladığı ama Doğu Asya'da bazı ülkelerde, sahra altı Afrika, Latin Amerika ve Karayipler'de ekonomik büyümenin hala kırılgan olduğu ve belirsizliğini koruduğu kaydedilen raporda, birçok ülkenin ise 2022 ya da 2023'e kadar ekonomik görünümünün salgın öncesi dönemlere ulaşamayacağına dikkat çekildi.

Ekonomisi turizme bağlı ülkelerin 2021'de hızlı toparlanması olası değil

Gelişmekte olan ülkelerin çoğunun ekonomik görünümünün bu yıl 2019 seviyelerinin altında olacağı kaydedilen raporda, ekonomisi turizme ya da mal ticaretine dayalı ülkelerinse hızlı toparlanmasının olası gözükmediği belirtildi.

Raporda turizm sektörünün uluslararası seyahat kısıtlamalarının yavaş kaldırılması ve yeni salgın dalgaları endişesiyle baskı altında olacağı ifade edildi.

-Salgın en çok kadınları etkiledi

-Salgının 114 milyondan fazla kişiyi aşırı yoksulluğa ittiğine ve bunun 58 milyonunun kadın olduğuna dikkat çekilen raporda, erkeklere oranla daha fazla kadının işsiz kaldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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