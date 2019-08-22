BM raporu: Arakanlı kadınlara tecavüz eden Myanmar ordusu soykırım yaptı

BM raporu: Arakanlı kadınlara tecavüz eden Myanmar ordusu soykırım yaptı

Birleşmiş Milletler, Myanmar ordusunun 2017 yılında Arakanlı Müslüman kadınlara uyguladığı toplu tecavüzlerin soykırım niyetinin bir göstergesi olduğunu açıkladı

22.08.2019 23:00
BM raporu: Arakanlı kadınlara tecavüz eden Myanmar ordusu soykırım yaptı

Birleşmiş Milletler, Myanmar ordusunun 2017 yılında Arakanlı Müslüman kadınlara uyguladığı toplu tecavüzlerin soykırım niyetinin bir göstergesi olduğunu açıkladı.


BM İnsan Hakları Konseyi tarafından yayınlanan raporda, soykırım eylemlerini soruşturmayan ve kimseyi cezalandırmayan Myanmar hükümeti olanlardan sorumlu tutuldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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