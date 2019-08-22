BM raporu: Arakanlı kadınlara tecavüz eden Myanmar ordusu soykırım yaptı
Birleşmiş Milletler, Myanmar ordusunun 2017 yılında Arakanlı Müslüman kadınlara uyguladığı toplu tecavüzlerin soykırım niyetinin bir göstergesi olduğunu açıkladı
22.08.2019 23:00
Birleşmiş Milletler, Myanmar ordusunun 2017 yılında Arakanlı Müslüman kadınlara uyguladığı toplu tecavüzlerin soykırım niyetinin bir göstergesi olduğunu açıkladı.
BM İnsan Hakları Konseyi tarafından yayınlanan raporda, soykırım eylemlerini soruşturmayan ve kimseyi cezalandırmayan Myanmar hükümeti olanlardan sorumlu tutuldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com