BM raporu: Afganistan'da 2019'un ilk yarısında 4 bin sivil öldü veya yaralandı

Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre Afganistan'da 2019'un ilk 6 ayında en az 3 bin 812 sivil öldü veya yaralandı. Ülke genelinde yılın ilk yarısında bin 366 sivil hayatını kaybederken; 2 bin 446 kişi de yaralandı. Toplam ölü ve yaralı sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 27 düştü ancak hükümet ve NATO önderliğindeki güçlerin gerçekleştirdiği operasyonlarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı yüzde 31 arttı.

Afganistan'da 18 yıllık savaşa son vermek için ABD'li yetkililer ve Taliban arasında müzakereler sürerken Amerikan tarafı 1 Eylül'den önce bir çözüme varmak istiyor. BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA)'nın açıkladığı rapor ise ülkede yaşanan sivil ölümlerin boyutunu ortaya çıkardı. Bir taraftan Taliban ve diğer grupların tehdidi bir yandan ise Afgan hükümeti ve koalisyon güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar nedeniyle ülkede sivilller oldukça zor şartlar altında hayatını sürdürüyor. Euronews.com'da Görüntüle