BM Raporu: ABD 103 bin çocuğu göçmenlik nedeniyle gözaltında tutuyor

20.11.2019 08:04 | Son Güncelleme: 20.11.2019 08:04

Birleşmiş Milletler (BM), Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 100 binden fazla çocuğun göçmenlik nedeniyle gözaltında tutulduğunu ve bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı.



Manfred Novak'ın BM için hazırladığı Özgürlükten Mahrum Bırakılmış Çocuklar üzerine yapılan küresel çalışmada yer alan bu rakam, ABD sınırına yanlarında bir yetişkin olmaksızın gelen çocuklardan oluşuyor. Euronews.com'da Görüntüle