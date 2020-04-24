BM raportöründen Suudi Arabistanlı insan hakları savunucusunun hapishanede ölümüne tepki NEW Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistanlı insan hakları savunucusu Abdullah el-Hamid'in serbest bırakılması çağrılarına rağmen, ramazan ayının ilk gününde hapishanede hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu bildirdi.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistanlı insan hakları savunucusu Abdullah el-Hamid'in serbest bırakılması çağrılarına rağmen, ramazan ayının ilk gününde hapishanede hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu bildirdi.

Callamard, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ramazanın ilk gününde çok üzücü bir haber; siyasi tutuklu, şair, insan hakları savunucusu Dr. Abdullah el-Hamid, Suudi Arabistan'da gözaltında öldü. Huzur içinde yatsın. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kovid-19 salgınının ardından siyasi tutuklularının serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistanlı aktivistlerin oluşturduğu "Düşünce Tutukluları" isimli Twitter hesabından, "Doktor Hamid, cuma sabahı tıbbi ihmalin yol açtığı beyin felci nedeniyle yaşamını yitirdi." açıklaması yapılmıştı.

Suudi Arabistan makamları ise 69 yaşındaki Hamid'in ölümü konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Abdullah el-Hamid, Suudi Arabistan Sivil ve Siyasi Haklar Derneğinin kurucusu ve ülkesinde reform çağrılarının öne çıkan yüzlerinden biri olarak biliniyordu.

Londra'da raporlar yayınlayan bir ekiple Suudi Arabistan'daki insan haklarını belgeleyen El-Kıst (Al Qst) İnsan Hakları Kuruluşuna göre, Mart 2013'te tutuklanıp 11 yıl hapse mahkum edilen Hamid, başkent Riyad'daki El-Hair Hapishanesi'nde 9 Nisan'da komaya girmişti.

Kaynak: AA