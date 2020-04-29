BM raportöründen Myanmar'a savaş suçlarını soruşturma çağrısı
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BM raportöründen Myanmar'a savaş suçlarını soruşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee, Myanmar'a Arakan ve Chin eyaletlerinde devam eden savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili iddiaların soruşturulması çağrısında bulundu.

BM raportöründen Myanmar'a savaş suçlarını soruşturma çağrısı
29.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:00

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee, Myanmar'a Arakan ve Chin eyaletlerinde devam eden savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili iddiaların soruşturulması çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR) yapılan açıklamada, Lee, dünya ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiğini anımsatarak, Myanmar ordusunun (Tatmadaw) Arakan eyaletinde sivilleri hedef alan saldırılarını artırmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Açıklamada Lee, "Myanmar ordusu uluslararası insancıl hukuk ve insan haklarının en temel ilkelerini sistematik olarak ihlal ediyor. Ordunun Arakan ve Chin eyaletlerinin sivil nüfusuna davranışı savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar anlamına gelebilir." ifadesini kullandı.

Ordunun cezasız kalmaya devam ettiğini kaydeden Lee, iddia edilen suçların uluslararası standartlara uygun şekilde soruşturulması ve faillerin sorumlu tutulması çağrısında bulundu.

Son haftalarda sivillere yönelik saldırılar arttı

Lee, hesap verebilirliğin çatışmayı sona erdirmede kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, son haftalarda Myanmar ordusunun sivillere yönelik saldırılarını artırdığını belirtti.

Myanmar ordusunu Arakan ve Chin eyaletlerindeki son saldırılarda yaralananların tıbbi tedaviye ulaşmalarını engellemekle suçlayan Lee, 13 Nisan'da ordu tarafından yapılan topçu atışında ikisi çocuk 8 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Lee, ordunun 22 Mart'ta Arakan eyaletinde bir köyde 700 evi yaktığını ve 10 kişinin kaybolduğunu, bir süre sonra nehir kenarında başından vurulan bir kişi ve başı kesik bedenler bulunduğunu ifade etti.

Çatışmayla ilgili haber yapan ancak tutuklanma ihtimaline karşı saklanan gazetecilerle ilgili bilgi aldığını belirten Lee, internet üzerindeki kısıtlamaların tamamen kaldırılması ve medyaya bu tür kritik konular üzerindeki çalışmalarını özgürce yürütebilmesi için izin verilmesi konusunda çağrısını yinelediğini vurguladı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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